انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية: أربع مقاتلات إسرائيلية قصفت دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".وأشار إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

كما أبلغ غورينوف، في محافظة اللاذقية، نتيجة هجوم جوي من طائرة مسيّرة شنه إرهابيون من منطقة معرة موخص، على مواقع القوات الحكومية، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح.

ووفقا له، خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل عمليتي قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، واحدة على محافظة إدلب، وأخرى على محافظة اللاذقية.