انت الان تتابع خبر "الأزمة في أوكرانيا".. بكين توجه طلباً لواشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الصينية: "نحن لا نقبل أبدا توجيه أصابع الاتهام إلينا من الولايات المتحدة، والتعنت الذي يستهدف العلاقات الصينية الروسية".

وشددت الوزارة، على أنه على واشطن أن تعمل من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، بدلا من تأجيج الصراع ومحاولات التربح من الوضع الحالي.



وعقد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعا أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

ووفقا للناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، حذر بلينكن وانغ "من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو ساعدت في التحايل على العقوبات".

وكان وانغ يي قد أعلن، أمس السبت، أن بكين ستفصح، نهاية الشهر الجاري، عن وثيقة تحدد موقفها من تسوية الأزمة في أوكرانيا.