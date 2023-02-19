شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوفه بالموسم المقبل والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

ليفربول يسعى للتعاقد مع رابيو

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي ليفربول، يرغب في التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويمكنه الانضمام إلى أي فريق بالمجان، وهو ما يسعى له ليفربول لتدعيم وسط ملعبه.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على أن ليفربول يستفسر على إمكانية التعاقد مع أدريان رابيو في صفقة انتقال حر، حيث يلفت اللاعب أنظار المدير الفني يورجن كلوب.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا، لا ينوي تجديد عقده مع يوفنتوس، خاصة وأن حظوظ البيانكونيري تتضائل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب خصم 15 نقطة وتواجد الفريق في المركز التاسع.

أرقام رابيو مع يوفنتوس هذا الموسم

وشارك رابيو في 25 مباراة مع يوفنتوس، هذا الموسم وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع 2 في مختلف المسابقات، بالإضافة لوصوله مع فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 قبل الخسارة أمام الأرجنتين.

ويلعب رابيو مع يوفنتوس منذ يوليو 2019 عندما انتقل قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، وتوّج ببطولة الدوري الإيطالي مرة ولقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر المحلي.