شكرا لقرائتكم خبر عن سون يعلق على فوز توتنهام أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق سون هيونج مين لاعب توتنهام، على فوز الفريق أمام نظيره وست هام، بالدوري الإنجليزي.

وفاز توتنهام أمام نظيره وست هام بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال سون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: لا أحد يريد الجلوس على مقاعد البدلاء لكن هذا قرار يجب أن تقبله، القراريتخذه المدرب دائمًا، وأنا في حاجة إلى تقبله.

وأردف عن هدفه الذي أحرزه: كانت التمريرة جيدة حقًا من هاري كين، وساعدت اللمسة الأولى لي في التسجيل، بذلت قصارى جهدي لمساعدة الفريق، سنحت لي الفرصة وكنت سعيدًا بالتسجيل.

واختتم عن غياب أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام: هذا أمر محزن حقًا، ولكن الحفاظ على الصحة أهم شئ، سيأتي إلينا في أقرب وقت ممكن، طاقم التدريب يساعدنا.