شكرا لقرائتكم خبر العليمي: سنتخلص من كابوس الحوثيين ومشروعهم التخريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى خلق الأعذار والذرائع تحت مسمى الملف الإنساني، للتنصل من أفق مبادرات السلام، وتجديد الهدنة الأممية، وإنهاء الحرب في اليمن، وقالت إن الملف الإنساني استحقاق شعبي لا علاقة له بالتفاوض العسكري ولا السياسي، في إشارة إلى استعداد ميليشيات الحوثي للتصعيد في جبهات القتال.

وفي السياق، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي، لاستعادة الأمن والاستقرار، وجلب الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن الشعب اليمني «لن يمل ولن يكل» في مقاومته، للتخلص من «كابوس» الميليشيات الحوثية الإرهابية ومشروعها التخريبي المدعوم من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والعادل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، خصوصا القرار 2216. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتحدث في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين، الذي تستضيفه المدينة الألمانية كل عام، بحضور حشد كبير من القادة ورؤساء الحكومات، والمنظمات، والصحفيين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الرئيس إلى الانتهاكات الجسيمة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وتخادمها مع التنظيمات الإرهابية وفقا لأدلة الحكومة الشرعية التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية يو اس اس كول، والذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا في أكتوبر 2000. وكان تنظيم القاعدة الإرهابي اعترف السبت، بأنه تبادل أسرى مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، واسترد اثنين من مقاتليه في التبادل، حسبما ذكر موقع «سايت انتليجنس». وأفاد الموقع: بـ»أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن، أنه تم تبادل سجينين حوثيين مقابل جهاديي القاعدة القعقاع البيحاني، وموحد البيحاني في 14 فبراير».

في غضون ذلك، اعترفت ميليشيات الحوثي أمس، بمقتل 6 من عناصرها ينتحلون رتب ضباط، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وذكرت وكالة «سبأ» التابعة لميليشيات الحوثي، «أنه جرى في صنعاء تشييع جثامين 6 ضباط».

من جهته، دشن مدير البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في ميناء الزيت بمديرية البريقة عدن، المنحة الثالثة المقدمة من السعودية، والبالغ كميتها 40 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء.

وأكد البرنامج حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وشدد على أن المنحة الثالثة تأتي امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي.

وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة، التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة، خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن.

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