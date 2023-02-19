الجامعة العربية لمجلس الأمن: تحملوا مسؤولياتكم

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وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في القاهرة أمس: «صمود الشعب الفلسطيني سيبقى الحجر الأساس في تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة، خاصة أمام التحديات الجسيمة في هذه المرحلة المصيرية من النضال الوطني، التي ينبغي أن تصاغ فيها الاستراتيجيات والخيارات الوطنية الشاملة، لمواجهة خطط ومشاريع حكومة نتنياهو».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإنفاذ قراراته وفرض إراداته.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في القاهرة أمس: «صمود الشعب الفلسطيني سيبقى الحجر الأساس في تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة، خاصة أمام التحديات الجسيمة في هذه المرحلة المصيرية من النضال الوطني، التي ينبغي أن تصاغ فيها الاستراتيجيات والخيارات الوطنية الشاملة، لمواجهة خطط ومشاريع حكومة نتنياهو».

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