وفد كويتي يبحث ترسيم الحدود مع العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، أن نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، سيزور العراق اليوم. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، في عددها الصادر أمس، عن الصافي قوله إن نائب وزير الخارجية الكويتي سيكون على رأس وفد كويتي يضم ممثلين عن جهات حكومية أخرى لترؤس اجتماعات اللجنة الفنية لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ما بعد النقطة 162. والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي قبل أيام بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن. والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي قبل أيام بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

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