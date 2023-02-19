شقيقة كيم: سنرد بقوة على أعدائنا

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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ذكرت كيم أن بلادها ستراقب أي حركة للعدو وستتخذ رد فعل موازيا وقويا للغاية وكاسحا ضد كل خطوة معادية لبيونجيانج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، التي تحظى بالنفوذ، من أن بلاها ستتخذ رد فعل قويا وساحقا، ضد أي أعمال عدائية ضد بيونجيانج. وأصدرت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة «الدعاية والإعلام»، في حزب «العمال» التحذير في بيان أمس، قائلة «إن كوريا الشمالية ليست لديها أي نية للتواصل مع كوريا الجنوبية».وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ذكرت كيم أن بلادها ستراقب أي حركة للعدو وستتخذ رد فعل موازيا وقويا للغاية وكاسحا ضد كل خطوة معادية لبيونجيانج.

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