كارتر يتلقى خدمة رعاية المسنين بالمنزل

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وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن الرئيس السابق (98 عاما) اتخذ قراره بعد سلسلة من الزيارات القصيرة للمستشفى، وفقا لمركز كارتر، وهي مجموعة غير ربحية تم إنشاؤها للقيام بأنشطة خيرية بدعم من الرئيس الأسبق والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر. وقالت المنظمة غير الربحية «عائلة كارتر تطالب بالخصوصية في هذا التوقيت، وهي ممتنة للقلق الذي أبداه العديد من المعجبين به».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أقدم رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة، خدمة رعاية المسنين في المنزل، بعد أن قرر تجنب إجراء «تدخل طبي» إضافي.وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن الرئيس السابق (98 عاما) اتخذ قراره بعد سلسلة من الزيارات القصيرة للمستشفى، وفقا لمركز كارتر، وهي مجموعة غير ربحية تم إنشاؤها للقيام بأنشطة خيرية بدعم من الرئيس الأسبق والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر. وقالت المنظمة غير الربحية «عائلة كارتر تطالب بالخصوصية في هذا التوقيت، وهي ممتنة للقلق الذي أبداه العديد من المعجبين به».

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