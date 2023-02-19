كوريا الشمالية تختبر صاروخا عابرا للقارات

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «إن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق لصاروخ من طراز «هواسونج-15»، وهو نوع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من مطار بيونج يانج، فيما وصف بأنه «تدريب مفاجئ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات».وتابعت الوكالة أن الصاروخ حلق لمسافة 989 كلم واستغرقت رحلته أكثر من ساعة بقليل «قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي».
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