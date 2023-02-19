فلسطين تشيد بطرد وفد الاحتلال من القمة الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية وأعضاء الوفد المرافق لها، من قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وأعرب فتوح، حسب بيان صحفي صادر عن مكتبه، عن تقديره لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الوفد الإسرائيلي في هذه القمة الإفريقية، وخاصة موقف جنوب إفريقيا ودول إفريقيا كافة، الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يأتي مُنسجمًا مع قيم ومبادئ نبذ العنصرية والاحتلال للاتحاد الإفريقي.

وأشاد فتوح بموقف الاتحاد الإفريقي

في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الفاشي، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، ودعا كل الدول الإفريقية الصديقة إلى عدم استقبال وفود الاحتلال الإسرائيلي، وإلى تبني هذه المواقف المشرفة، والعمل على عزل الاحتلال الفاشي العنصري وحكومته الفاشية، وإبعاده عن هذا الاتحاد الذي تأسس لنصرة الحرية ومناهضة العنصرية والظلم.

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