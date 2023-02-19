الولايات المتحدة تفرض قيودًا على الصادرات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف صناعات رئيسية وفقامصادر أمريكية .



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وأشارت المصادر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إلى أن العقوبات الجديدة ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية

وعددا من الأفراد.

وأضافت أن واشنطن وحلفائها الغربيين قد يبحثون أيضا سبل منع التهرب من العقوبات والالتفاف عليها من أجل تعطيل الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول أخرى.



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