إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود التونسية

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت السلطات التونسية، اليوم الأحد، محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم الأحد - "إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة ضبطت وحدات الحرس الوطني بالقصرين 38 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة".

وفي سياق متصل، أضاف المتحدث أنه في

إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بمناطق (صفاقس، العامرة، حمام الغزاز) من ضبط 24 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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