الخارجية الأمريكية تشيد بدور فرق الإنقاذ في زلزال تركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أن ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولى من يوم الاثنين 6 نوفمبر،تسابقت فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال ، وأشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الأحد بعمل فرق الإنقاذ الأمريكية في المساعدة على الاستجابة للزلزال الذي ضرب تركيا، معربا عن شكره لهم، مؤكدا على عزم الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة لتركيا وسوريا.

اقرأ أيضا..نجاة طفلة سورية من زلزال تركيا



وقال بلينكن خلال زيارته لقاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا أمام فريق البحث والإنقاذ الحضري التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "شكرا لكم على جهودكم غير العادية وكل ما تفعله للاستجابة للنداء، في أي لحظة تقريبا"، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع أنه تم نشر الفرق على الفور تقريبا ،

مضيفا كان لدينا ما يقرب من 200 شخص على الأرض في غضون يومين وأنا أعلم أنكم ساهمتم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.وأعرب عن تصميم بلاده على بذل كل ما في وسعها، لمساعدة سكان تركيا، والناس في سوريا بأفضل ما في وسعنا الذين تأثروا بهذا الأمر.وقال "أكثر ما أريد أن يعرفه سكان تركيا هو أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم وستظل معهم لتجاوز هذا الأمر مهما استغرق الأمر".

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news