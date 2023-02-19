محمود عباس يؤكد على عمق العلاقات الثنائية مع اليابان

ياسر رشاد - القاهرة -

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عمق العلاقات الثنائية مع اليابان، وحرص دولة فلسطين على تطويرها، مقدما الشكر على مواقف طوكيو السياسية والاقتصادية ودعمها للشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية الياباني تكاجي كي، والوفد المرافق له.

من جانبه، جدد الضيف الياباني مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني

ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، مؤكدا استمرار اليابان بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني لبناء قدراته الوطنية.



حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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