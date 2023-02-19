البرهان يؤكد حرص بلاده على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على تنفيذ إتفاق جوبا للسلام والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.

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وقال إعلام مجلس السيادة إن البرهان عقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بأمانة الحكومة بجوبا، اليوم الأحد، بحضور مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية الفريق توت جلواك ووزير الخارجية مييك ايى دينج ووزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.

وقدم البرهان، خلال الجلسة، شرحًا لتطورات الأوضاع بالبلاد، وجدد تأكيده على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية تمهيدًا لتشكيل حكومة مدينة ذات قاعدة واسعه تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

كما تناولت المباحثات، بحسب إعلام مجلس السيادة، مسيرة العلاقات الثنائية الأزلية والمتطورة بين البلدين

وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة والسبل الكفيلة بترقيته وتطويره بما بخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالجهد الكبير والدور المقدر الذي تضطلع به جمهورية جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، لا سيما دورها في التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت حرص بلاده على بذل كافة الجهود حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مشيدا بالدور الكبير للسودان في تحقيق السلام في دولة الجنوب.

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