تكبيرات ودعوات وحلويات فى قلب الأقصى المبارك

ياسر رشاد - القاهرة - عمت البهجة والروحانيات مناطق الضفة المحتلة خاصة القدس الشريف... اكتست الوجوه بالفرحة وتزينت الشوارع بالأعلام وارتدى الأطفال والنساء الملابس المزركشة... فيما قام الكبار بتنظيم

مهرجانات بالطبول والآلات الموسيقية مرددين أغانى التراث والمديح.

وتوافد آلاف الفلسطينيبن إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة وإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وحرص الوافدون من مختلف محافظات الضفة- بما فيها القدس المحتلة وأراضى عام 1948 على إحياء هذه الذكرى فى المسجد الأقصى، المكان الذى أسرى إليه بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج.

وتوافد المصلون رغم الحواجز والقيود التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة فى بطاقات المحتفلين ومنع العديد

منهم من الوصول إلى «الأقصى».

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر فى مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية وأجواء روحانية، وشهدت أسواق القدس- خاصة البلدة القديمة منها- نشاطاً فى حركة المتسوقين، الذين ساروا فى الأزقة للوصول لأبواب المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد الدينية مع الدعاء لمنكوبى زلزال سوريا وتركيا، وتوزيع الحلوى والرسم على وجوه الأطفال.

كلام صور:

الفلسطينيون يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج رغم أنف الاحتلال الإسرائيلى