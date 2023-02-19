ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية في ميانمار

سلط الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الضوء على خطر الألغام المزروعة في قريتهم الصغيرة في جنوب وسط ميانمار.

حيث قام بتفجير لغم أرضي، وهو عبوة ناسفة مصممة لتشويه أو تدمير كل ما يدخل في طريقها مما أدى لتشوه قدميه.

وقد تم حظر الألغام الأرضية لعقود من قبل معظم البلدان، منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الألغام في عام 1997. ولكن في ميانمار، وهي ليست طرفًا في المعاهدة، ارتفع استخدام الألغام منذ أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في فبراير 2021 وارتفعت المقاومة المسلحة بشكل صاروخي.

ويتفق الخبراء على أن الزيادة في ميانمار هي الأكبر على الإطلاق، وعمليا لا توجد منطقة محصنة ضد التهديد.

أطراف النزاع

وتضج ميانمار بالألغام الأرضية المزروعة من قبل جميع أطراف النزاع الدموي هناك، وهم مسؤولون عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك عدد مقلق من الأطفال كضحايا، وفقًا لتحليل إحدى الوسائل الإعلامية استنادًا إلى بيانات وتقارير من منظمات غير ربحية وإنسانية، ومقابلات مع الضحايا المدنيين والعائلات وعمال الإغاثة المحليين والمنشقين العسكريين وجماعات المراقبة.

وفي عام 2022، تُظهر أرقام من الأمم المتحدة، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة بنحو %40.

ويقول الخبراء إن هذه الأرقام الرسمية وغيرها لم تُحسب بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعوبات المراقبة والإبلاغ أثناء النزاع

. انتشار التلوث

وعلى مدى العامين الماضيين، انتشر التلوث بالألغام إلى كل ولاية ومنطقة باستثناء العاصمة نايبيتاو، وفقًا لمرصد الألغام الأرضية، وهو مجموعة تتعقب استخدام الألغام الأرضية على مستوى العالم.

ويستخدم الجيش أيضًا المدنيين كدروع بشرية، وهي ممارسة منتشرة في البلاد منذ عقود، لكنها تثير الإنذارات مع تزايد حوادث الألغام.

ووجد تحليل وكالة أسوشييتد برس أن الجيش، المعروف باسم Tatmadaw، أجبر الناس على السير قبل القوات لتفجير ألغام أرضية محتملة في طريقهم، وحماية قواتهم.

ووفقًا لمجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن Tatmadaw قد ألغمت المنازل والقرى ومسارات المشي ومجمعات الكنائس والمزارع وأبراج الهواتف المحمولة وخط أنابيب النفط والغاز ومنجم النحاس المدعوم من الصين.

أربعة عقود

وظلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مشكلة مستمرة في ميانمار لأكثر من أربعة عقود. وقال كيم وارين، المتخصص في الألغام الأرضية التابع للأمم المتحدة، إن المشكلة نمت بشكل كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة، مع الاستخدام المكثف للألغام الأرضية في أجزاء أخرى من البلاد.

وفي عام 2022، كان 390 شخصًا ضحية للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في ميانمار، بزيادة أكثر من %37 عن عام 2021، وفقًا للأرقام التي جمعتها اليونيسف. وبشكل عام، قُتل 102 شخص وجُرح 288، وشكل الأطفال حوالي %34 من الضحايا، مقارنة بـ %26 في عام 2021.

ترك المدارس

ولم يعد معظم الأطفال في المدرسة وسط النزاع، مما يؤدي إلى مزيد من الوقت غير الخاضع للإشراف. وأجبر العنف أيضًا أكثر من 1.2 مليون شخص على ترك منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة، لذلك كثيرًا ما يتنقل الأطفال وغيرهم في مناطق غير مألوفة.

يواجه العديد من الضحايا المدنيين الألغام الأرضية خلال الروتين اليومي - فقط يمضون أيامهم حتى تتغير حياتهم إلى الأبد.

وبالنسبة لأولئك الذين نجوا من الانفجار، يصعب الوصول إلى الرعاية الصحية.