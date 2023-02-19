شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الرابعة والعشرين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عقب نهاية الجولة الرابعة والعشرين.

كما ارتفع الرصيد التهديفي لـ ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، عقب إحرازه هدف لفريقه مانشستر يونايتد.

وانتهت منذ قليل، الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز توتنهام أمام نظيره وست هام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 26 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 14 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 9 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 8 أهداف.

هارفي بارنيس، بيستر سيتي، 8 أهداف.