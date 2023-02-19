شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يواصل صدارته.. ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الـ24 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك عقب فوزه أمام أستون فيلا، بالجولة الرابعة والعشرين.

وانتهت منذ قليل، الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز توتنهام أمام نظيره وست هام.

وشهدت الجولة تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام نظيره نوتينجهام فورست، بهدف لكل فريق.

كما شهدت الجولة فوز مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة دون رد.

كما شهدت الجولة فوز مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الرابعة والعشرين

1 آرسنال، 54 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 52 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

4 توتنهام، 42 نقطة.

5 نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

6 فولهام، 38 نقطة.

7 برايتون، 35 نقطة.

8 ليفربول، 35 نقطة.

9 برينتفورد، 35 نقطة.

10 تشيلسي، 31 نقطة.

11 أستون فيلا، 28 نقطة.

12 كريستال بالاس، 26 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 25 نقطة.

14 ليستر سيتي، 24 نقطة.

15 ولفرهامبتون، 23 نقطة.

16 إيفرتون، 21 نقطة.

17 بورنموث، 21 نقطة.

18 وست هام، 20 نقطة.

19 ليدز يونايتد، 19 نقطة.

20 ساوثهامبتون، 18 نقطة.