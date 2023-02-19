شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد القناوى يطالب بشرط لتجديد تصريح المنشآت الصناعية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس الشيوخ، مقترح النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:

يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وطالب النائب أحمد القناوى، بوضع شرط لتجديد التصريح، حيث تنص الفقرة الثانية على أنه يجوز تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

واقترح نائب التنسيقية، إضافة العبارة التالية فى نهاية الفقرة: شريطة أن يكون المصرح له قد بدأ فى إجراءات توفيق الأوضاع قبل انقضاء المدة الأولى.