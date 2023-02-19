شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" توافق على اقتراح برغبة بشأن تقسيم المقطم إلى 2 حى وقسمين شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة تقسيم حى المقطم إلى عدد 2 حى وقسمين شرطة.

واستعرض النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، بشأن دراسة تقسيم حى المقطم إلى عدد 2 حى وقسمين شرطة، موضحا أنه نظرا لاتساع مساحة منطقة المقطم وموقعها الجغرافى المتميز بين مناطق جنوب ونظرا لتزايد أعداد سكان المقطم، ونظرا لعدم الملائمة، حيث إن المساحة الجغرافية لحى المقطم الحالى بعد انضمام حى الأسمرات والانتشار السكانى فى الهضبة الوسطى بأحيائها المتعددة أصبحت عقبات تقابل الجهاز التنفيذى والشرطى فى المتابعة والتطوير والرقابة الأمنية، مما ينعكس على جودة الخدمات المؤداه الى المواطنين .

وأشار نجاتي، إلى أن المقترح يتضمن فصل مناطق (الهضبة العليا بطول شارع 9 حتى منطقة المفارق بالإضافة إلى منطقة إعمار مصر) كحى المقطم أول، وباقى النطاق الحالى، ليكون حى المقطم ثان .

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وممثل الحكومة في الاجتماع، الموافقة على الاقتراح.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الإسكان والإدارة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بفصل الحي إلى 2 حي وقسمين شرطة، وأوصت بالتنسيق مع وزارة الداخلية في التجهيز لمقر القسم الثاني.