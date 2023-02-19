شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن تحول مركز شباب شبرا الخيمة لمكان مهجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه للحكومة، ووزراء الإسكان، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، بشأن عدم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء وإهماله.

وذكر في نص طلب الإحاطة المقدم منه، تحتوي مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية على مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء التابع لجهاز التدريب الانتاجي للتشييد والبناء، التابع لوزارة الإسكان، والذي يقع على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 2 فدان بطريق بيجام حي غرب شبرا الخيمة، موضحا أن مهامه كانت تتضمن تدريب العمالة في مجال التشييد والبناء، لتتمكن من مواكبة سوق العمل في هذا المجال بكل ما يصاحبه من حرف متعددة، إلا أن المركز أغلق أبوابه وتحول إلى مكان مهجور بحالة يرثى لها و لا يقوم بأي دور.

وأشار إلى أن ذلك رغم مساحته الكبيرة التي يمكن الاستفادة بها لتدريب العمالة وفق أفضل تقنيات مما يساعد في توفير العمالة الماهرة المطلوبة للاقتصاد القومي، وكذلك توفير فرص عمل، لذا هناك أهمية لطلب الإحاطة المقدم وأرجو إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته في أسرع وقت.



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