شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصي بسرعة انتهاء الأعمال بمستشفى رأس غارب المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي.

وأوضح النائب عبدالرحيم كمال مقدم الاقتراح برغبة، أنه من الضروري تنمية مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر باعتبارها من أهم المدن البترولية التي تضم كبرى شركات البترول العالمية وكونها الرابط بين مدن الصعيد ومدن محافظة البحر الأحمر والوجه البحري.

وأضاف كمال، أنه وفى ضوء رؤية الدولة المصرية وسعيها لتوفير حياة كريمة لمواطنيها بكافة المحافظات فقد آن الأوان أن تضع مدينة رأس غارب ضمن أولوياتها لأنها تعتبر من أكثر المدن الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنها من المدن ذات الكثافة السكانية، حيث يصل عدد سكانها ما يقرب من 70 ألف نسمة، وللعلم أن أقرب مكان منها لتلقى الحالات الحرجة والطارئة وحوادث الطرق هى مستشفى الغردقة العام، الذي تبعد عنها أكثر من 150 كيلو متر.

وطالب النائب عبد الرحيم كمال، بسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم مستشفى رأس غارب بأقسامها المختلفة لخدمة أهالي المدينة والحركة التجارية والسكانية.

من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن المشروع بالفعل كان متعثراً لفترة وبدأنا العمل فيه منذ شهر تقريباً وفقاً لأكواد واشتراطات التأمين الصحى الشامل، وفى انتظار ضخ التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

وأكد أن الهيكل الخرسانى لمستشفى رأس غارب المركزى مكتمل وتم إيقاف تنفيذ الأعمال لفترة وعادت للاستكمال من جديد في 20/11/2021 بعد استلام تعديل الرسومات المعمارية لفصل الأعمال الكهروميكانيكية لتتناسب مع أكواد واشتراطات التأمين الصحى الشامل، ويتم استكمال الأعمال في غضون سنة ونصف وفقاً للجدول الزمنى المقرر حال توافر التمويل اللازم للمشروع.

ومن جانبه، أوضح ممثل أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الخدمة الصحية بمدينة رأس غارب لا زالت تقدم في المستشفى القديم لحين استلام مبنى المستشفى الجديد وإنها حريصة على تقديم الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، وأنه جارى إعداد مقايسة لرفع كفاءة المبنى الحالي القديم حتى يغطى جميع الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، متابعا: وللعلم لم تدخر الأمانة جهداً في رفع كفاءة أي مبنى يخدم المواطنين، وبالنسبة للتشغيل الجزئي في المباني المكتملة من المستشفى لن يفيد في تغطية حوادث الطرق لعدم اكتمال غرف العمليات والجراحات وما يلزم لتغطية هذا الغرض.

وفي السياق ذاته، اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم الشغيل الجزئي في المباني المكتملة من المستشفى لتغطية حوادث الطرق وذلك لأن أقرب مكان منها لتلقى الحالات الحرجة والطارئة وحوادث الطرق هى مستشفى الغردقة العام، والقصير، وأن يتم توفير إقامة جيدة للأطباء والاستشاريين في مدينة رأس غارب حتى يتم جذبهم لتقديم الرعاية المطلوبة في المدينة، وأن الخدمة الصحية بمدينة رأس غارب لا زالت تقدم في المستشفى القديم لحين استلام مبنى المستشفى الجديد ويجب العمل على تقديم الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، ويجب إعداد مقايسة لرفع كفاءة المبنى الحالي القديم حتى يغطى جميع الخدمات الصحية لأهالى المنطقة.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم مستشفى رأس غارب بأقسامها المختلفة لخدمة أهالي المدينة والحركة التجارية والسكانية، وسرعة توفير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء أعمال مستشفى رأس غارب المركزى.

كما أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بتنفيذ حجم الأعمال وحجم الإنشاءات على أرض الواقع وفقاً للجدول الزمنى المحدد لتسليم المشروع.