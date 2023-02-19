السفير محمد العرابي يستعرض رؤية مصر لمواجهة التحديات والأزمات.. صور

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب، نظمت الكلية ندوة "الخطاب الوطنى فى ظل التحديات والمتغيرات الدولية" والتى ألقاها السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والمستشار الدكتور مختار غباشى.

وأكد السفير محمد العرابى رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية فى الندوة على أن الأمن القومى فى أى دولة يبدأ من خارج حدودها، وأن الأمراض، والميليشيات العابرة للحدود ورفع الفائدة فى الولايات المتحدة تؤثر على المواطن المصرى ولذا "نحن أمام موقف جديد لم نشهده من قبل، نحن فى أربع اتجاهات تعانى من التوتر والصراع مع تغير حاد عالمى يتمثل فى الغزو الروسى لأوكرانيا وفى ظل نظام دولى أثبت عدم قدرته على تأمين الاستقرار.

وأضاف العرابى: هناك مصاعب تواجه مصر ودولا كثيرة، ولكننا كنا مصدر الأمن الإقليمى، بعد الرفض المصرى فى الفترة التالية لعام ٢٠١٣ فوجدنا لأول مرة رئيس مصرى يزور: جيبوتى، فيتنام وأرمينيا وأوزبكستان ومصر تتمسك بالسلام والاستقرار والتنمية.. ليس بالقوة.. ومن لن ينضم لرؤيتنا سيخسر.

من جانبه أسهب دكتور مختار غباشى فى شرح تعقيدات الواقع فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق. متوقعًا أن تتسع الحرب فى أوكرانيا لتشمل جبهة بولندا، ودول البلقان الثلاثة. ومتوقعًا أن تبقى القضية الفلسطينية عصية على الحل فى المدى المنظور. واختتم بتوضيح أن وضع العالم العربى الصعب فى مواجهة تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية التى تضمنت مشكلات تتعلق بالغاز وللطاقة والغذاء، مؤكدًا على ضرورة تغيير الآليات على المستوى الخطابى وفتح محاور غير تقليدية للخروج من هذا الصراع، مضيفًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل حل الصراعات الإقليمية فى فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

أدار الحوار الدكتور أحمد فؤاد وأثرى الندوة حضور ا.د أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وا. د. سامى عبد السلام عميد كلية الطب البيطرى، وا.د نجلاء ابو عجاج وكيل الكلية للدراسات العليا وا.د جيهان محمد السيد وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم ومنسق عام الأنشطة ا.د.مجدى عجمية والدكتورة سحر عبد المعطى مستشار اللجنة العلمية بالاتحاد والدكتورة عزيزة مستشار لجنة الأسر ا.د إبراهيم سلامة رئيس قسم التاريخ. وشاركت فى تنظيم الندوة د. نادية عبد القادر الاستاذ بقسم الفلسفة، بتكريم الضيفين بمنحهما درع يحمل شعار الجامعة.