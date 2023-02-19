شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يعلق على الفوز أمام الثعالب ويكشف حقيقة رحيله إلى الريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، جناح نادي مانشستر يونايتد، على فوز فريقه الثمين أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أكد راشفورد بأن اليونايتد يسير بشكل جيد هذا الموسم، كما أنه سعيدا بمواصلته التسجيل مع الفريق بهذه الكيفية، ولكن شدد على أن ذلك نتاج جماعي للفريق وللعمل الشاق الذي بذل فى المرحلة السابقة للوصول إلى هذا المستوي.

وبالحديث عن مواجهة برشلونة، أشار راشفورد أن الفريق مستعد بشكل جيد لتقديم مواجهة قوية أمام البرسا والصعو للدور القادم من الدوري الأوروبي، واصفا هذه المباراة، بالمواجهة الفاصلة فى مسيرة الفريق بهذه المسابقة.

حيث أوضح أن التخلص من منافس قوي بحجم برشلونة سيسهل كثيرًا على الفريق المواجهات المقبلة فى البطولة، وسيمنح الشياطين الحمر الأفضلية فى تحقيق اللقب.



راشفورد يعلق على عرض الريال

ومن جانبه، أكد راشفورد إلى أنه لا يهتم بكل الأخبار التى تنتشر حول رحيله إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة من عدمه، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف اليونايتد، كما وصف الوقت الحالي بأنه ليس المناسب للحديث عن عروض باريس والريال، مع إحترامه الكامل لكلا الفريقين.



ترتيب اليونايتد فى الدوري الإنجليزي

وأرتفع رصيد اليونايتد بهذا الفوز إلى النقطة 49 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.