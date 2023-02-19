شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من تين هاج عقب الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على فوز فريقه فى مواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ال24 من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى أنتهت بثلاثية نظيفة للشياطين الحمر.

حيث أعرب هاج عن ثقته بهذا الفوز الكبير، والذي جاء في توقيت مثالي قبل مواجهة برشلونة القادمة، فى أياب دور ال32 من الدوري الأوروبي، حيث تعادل الفريقين فى مباراة الذهاب بشكل إيجابي 2/2.

وبسؤاله عن تألق راشفورد، أكد أن اللاعب يمثل أحد أهم أوراق الفريق الهجومية، وأنه سعيد للغاية من أجله، كما أنه ما زال منه تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة، والإستمرار على هذا المستوي.

وأرتفع رصيد اليونايتد بهذا الفوز إلى النقطة 49 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.



تين هاج يكشف حجم منافسة اليونايتد

وبالحديث عن موقف اليونايتد من المنافسة بعد إقترابه بشدة من القمة، أوضح هاج أنه ما زال فى مرحلة بناء فريق قوي، ولكن مع ذلك سيسعي للفوز فى جميع المباريات القادمة، على أمل أن يحدث شيئا ما قبل نهاية المسابقة، مما يفتح الباب أمام المفاجأة.



موعد مباراة اليونايتد وبرشلونة

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برشلونة، يوم الخميس القادم، بمعقله داخل الآنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.