شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع شروطه من أجل الإستغناء عن راشفورد ل ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي ريال مدريد الإسباني للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يطلب التعاقد مع راشفورد



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



واستفسر مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عن إمكانية ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

وطلب مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد مبلغ مالي قدره 135 مليون يورو من أجل الإستغناء عن خدمات ماركوس راشفورد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول يوم الثلاثاء القادم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.