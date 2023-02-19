شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس اليوم، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق.

وخلال اللقاء أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أهمية العلاقات البرلمانية بين مصر وزيمبابوي، مشدداً على حرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دعم كافة السبل التى من شأنها تطوير تلك العلاقة، لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية ينعكس على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية شهدت تطوراً نوعياً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوافق فى الرؤى و التنسيق فى المواقف المشتركة فى مختلف المحافل.

كما أكد أبو شقة على مواقف مصر الداعمة دائماً لكافة القضايا الأفريقية، لافتاً إلى أن موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعنى وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي فى التنمية، إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد فى إطار قانونى يحترم المواثيق و الأعراف الدولية و يحفظ للشعب المصري حقوقه التاريخية فى مياه النيل.

ومن جانبه، أكد رئيس برلمان زيمبابوي على تقدير بلاده لأهمية دور مصر وثقلها فى محيطها الإقليمى والدولى، مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدماً التهنئة له ولمصر على نجاح مؤتمر المناخ الذى عقد نهاية عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن نتائج هذا المؤتمر ستنعكس إيجابياً خاصة بعد تأسيس صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.

وأشاد رئيس برلمان زيمبابوي بمجهودات جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الزيمبابوية و دورها فى دعم العلاقات بين البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والنائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.