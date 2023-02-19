شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يقرر تعيين شريف عارف مديرا لمعهد الدراسات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية، قرارا بتعيين الكاتب الصحفي شريف عارف مديرا لمعهد الدراسات السياسية بالحزب، بجانب عمله مستشارا إعلاميا لحزب الوفد.

وكان معهد الوفد للدراسات السياسية نظم يوم الإثنين الماضي ،حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان" الوفد وحادث ٤ فبراير" استضاف فيها الدكتور محمد عفيفي الكاتب والمؤرخ والروائي ويشاركه في النقاش الاستاذ الدكتور عبد السند يمامه رئيس الوفد والدكتور محمد عبده، المهندس حسين منصور، وعبد العظيم الباسل والاستاذ محمد عبد الجواد فايد اعضاء الهيئة العليا.

ودارت الحلقة النقاشية حول الحادث وتداعياته في تاريخ مصر الحديث وأدارها الكاتب الصحفي شريف عارف.