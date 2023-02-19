السودان تشيد بتعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة -

أشادت الخارجية السودانية بقرار الحكومة السويسرية تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي مقيما في نيروبي لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول الإقليم .

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وقال وكيل خارجية السودان السفير دفع الله الحاج - خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص السويسري للقرن الأفريقي السفير سيلفان أستير وكذلك سفير سويسرا لدي الخرطوم السفير كريستسيان وينتر ، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين - إن سويسرا دولة لها تجربة دولية واسعة في فض النزاعات وتعتبر نموذجا في قضايا الحوكمة والحكم الرشيد والمسائل الإنسانية.



وقال وكيل الخارجية السودانية دور السودان في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي من خلال رئاسته لمنظمة

(الإيجاد) ، وكذلك ترسيخ السلام خاصة في دول الجوار ، كما أعرب عن تطلع السودان لمزيد من التنسيق والتعاون مع سويسرا من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، خاصة في قضايا السودان محل نظر المجلس.



وأوضح من المبعوث الخاص السويسري للقرن الأفريقي مهام عمله مع دول المنطقة واستعداد دولته لمزيد من التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

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