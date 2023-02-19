الجزائر تضخ مليار دولار لدفع عجلة التنمية في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي، لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيّما تلك التي تكتسي طابعًا اندماجيًا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.

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وقال تبون في كلمته، خلال أشغال الدورة الـ 36 لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، بخصوص السلم والأمن في إفريقيا، قرأها بالإنابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن: إن الوكالة ستباشر فورًا إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها".

الجزائر تدعم مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي

في الملف المالي، أكد تبون، عزم الجزائر على المساهمة في المضي قدمًا عبر مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المسار، ورفع العراقيل التي قد تعوق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.

وأبدى الرئيس الجزائري ارتياحه لتحسّن العلاقات بين مالي وأشقائها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أمل أن تعود إلى سابق عهدها، وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيًا.

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