الانتخابات الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا وأن الاستفتاء سيعطي للقاعدة الدستورية حصانة شعبية.

واقترح صالح، إجراء استفتاء شعبي على الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم الانتخابات قبل اعتمادها.

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وكان صالح قد وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نوفمبر من هذا العام.

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب هو صاحب اتخاذ القرار في البلاد، وإن مجلس الدولة مهمته استشارية فقط وأكد رئيس مجلس النواب علينا أن نتعاون جميعا في سبيل إخراج ليبيا من أزماتها السياسية.

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