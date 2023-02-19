تقدم القوات الروسية في خاركيف ودونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة -

مع زيادة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية تتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت سيطرتها، أمس السبت، على قرية في مقاطعة خاركيف، وأخرى في دونيتسك قبل ذلك بثماني وأربعين ساعة.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن سيطرة القوات الروسية على قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركيف.

وتقع غريانيكوفكا على الطريق المؤدي إلى كوبيانسك، التي تسعى القوات الروسية إلى استعادة السيطرة عليها بعد أن فقدتها في وقت سابق لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تمت تصفية ما يصل إلى 80 جنديا نتيجة الاشتباكات، مشيرة

إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومدافع هاوتزر "مستا بي" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".

وأشارت الوزارة أمس السبت إلى مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين على جبهات القتال الأخرى، حيث قتل أكثر من 100 جندي أوكراني على محور كراسني ليمان في لوغانسك، ونحو 150 آخرين على محور دونيتسك، و20 على محور خيرسون.

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