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مباحثات بين تونس والاتحاد الافريقي حول أوجه التعاون المشترك

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ياسر رشاد - القاهرة - بمناسبة مشاركة الوزير التونسي في الدورة 42 للمجلس التنفيذي والـ36 لقمة الاتحاد الإفريقي بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباغانوا أهم المواعيد والأحداث القادمة للاتحاد الإفريقي وأوجه التعاون بين الجانبين، وذلك.

 

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وهنّأت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، الوزير نبيل عمّار على ثقة

الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما عبّرت المسؤولة بالاتحاد الإفريقي عن عميق ارتياحها لمجهود تونس في النهوض بالعمل الإفريقي المشترك ومساعيها لتطوير أداء مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولا سيما في مجالات الحوكمة وحسن التصرف وترشيد النفقات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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