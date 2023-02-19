التخصصات المطلوبة في وظائف برنامج العمل عن بعد بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن برنامج العمل عن بعد، بعدما أعلن عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توفير 23 وظيفة للرجال والنساء، بعدة مجالات وظيفية للعمل عن بعد.

ييشار إلى أن برنامج العمل عن بعد، هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

وظائف برنامج العمل عن بعد

وكشف برنامج العمل عن بعد، في المملكة العربية السعودية، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

– كاتب اتصال.

– كاتب استعلامات.

– كاتب مراسلات.

– كاتب شكاوى.

– كاتب تأمين.

– كاتب متابع.

– مساعد اداري.

– مندوب مبيعات.

– مهندس صناعي.

– مهندس إدارة مشاريع.

– اختصاصي تسويق.

– مدير مبيعات.

– أخصائي تسويق.

– ممثل نجاح العملاء.

شروط الالتحاق بوظائف برنامج العمل عن بعد بالسعودية

وأوضح برنامج العمل عن البعد، أن هناك شروط للتقديم على الوظائف الشاغرة، وهما:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم إيجاد مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.

يجب أن يكون المتقدم لديه المهارات الخاصة بكل وظيفة على حدة.

رابط التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد

ويمكن التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد، عن طريق الرابط التالي "اضغط هنـــــــــــــــا".