اخبار العالم

وزير الطاقة يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي

0 نشر
0 تبليغ

عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مكتبه بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل، وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يقومون بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين في جميع المجالات، وفي مجالات الطاقة على وجه الخصوص، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية، إضافة إلى تناول جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا