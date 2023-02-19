وزير الطاقة يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين في جميع المجالات، وفي مجالات الطاقة على وجه الخصوص، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية، إضافة إلى تناول جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
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