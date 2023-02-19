سفير تركيا يشكر حكومة المملكة والتبرعات الشعبية تقترب من 400 مليون ريال

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي، ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض، اطلع خلالها على الخدمات الصحية الافتراضية، التي بدأ المستشفى تقديمها عن بعد، للعوائل المتضررة في تركيا عبر جسر رقمي صحي، يصل بالخدمات الصحية المميزة من خلال أطباء أصحاب تخصصات دقيقة.
مستشفى الصحة الافتراضي
وعبر السفير التركي عن سعادته بما شاهده من أطباء سعوديين، وفرق إنقاذ مرتبطة بهم في الميدان بتركيا، وهم يسعون إلى مساعدة المتضررين وتقديم المساعدات، وقال: سنذكر دائمًا أن قيادة وشعب المملكة وقفوا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة، وسنقدّر كثيرًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، منذ اليوم الأول للزلزال بتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا.
وأضاف: اضطررنا لمواجهة زلازل عنيفة في مدينة كهرمان مرعش، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الزلزال بلغ نحو 36 ألف شخص، والجرحى 108 آلاف جريح.
يُعد مستشفى صحة الافتراضي امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية، لمُساعدة مُتضرري الزلزال، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة لهم في تخصصات مختلفة، مثل الأطفال، النساء والولادة، العيون، الطب النفسي وغيرها.
حملة التبرعات الشعبية
في غضون ذلك، تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا 388 مليون ريال حتى الآن، كما تخطى عدد المتبرعين مليونا و700 ألف متبرع في منصة «ساهم»، ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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