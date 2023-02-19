شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يوفنتوس على رادار ليفربول الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي ليفربول الإنجليزي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو خلال الفترة القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو خلال الفترة القادمة.

وسوف ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ويحاول مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد لاعب الفريق أدريان رابيو خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول يوم الثلاثاء القادم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.