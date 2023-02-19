شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تناقش دراسة نائبة التنسقية حول إحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبه دعا الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، كافة الجهات التنفيذية لمناقشة ملف "إحيار مسار العائلة المقدسة "،وذلك فى ضوء الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بهدف لمسار العائلة المقدسة والترويج للسياحة الدينية فى مصر .

وقال "مسلم" إن مسار العائلة المقدسة أمر هام، لا سيما فى ظل الإهتمام بضرورة توفير المقومات الأساسية للسياحة، وأثار مسار العائلة المقدسة

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية نشر الوعى والتسويق لهذا المسار الهام عالميا، وقال: مصر تحظي بمقومات سياحية لاتضاهى أى دولة فى العالم، وأن الآوان للاستثمار فى هذا الملف، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية

من جانبها استعرضت النائبة سها سعيد الدراسة، قائلة": أعلن بابا الفاتيكان نهاية عام 2017 إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان.

وأضافت النائبة سها سعيد:" وتهدف الدراسة إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو.

وتابعت "سعيد": مسار العائلة المقدسة يعد من المعالم السياحية المهمة، والتي سيكون لها مردود اقتصادي على السياحة في مصر من حيث زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر من خلال تدفق آلاف الحجاج المسيحيين الذين يضعون الأراضي المقدسة ضمن مقاصدهم الأولى خاصة أن الجمهور المستهدف يقارب 1.2 مليار مسيحي كاثوليكي.

وقالت البرلمانية، إن فكرة المشروع تقوم على احياء مسار العائلة المقدسة كوجهة حج لمسيحى الغرب من خلال الترويج لبرنامج سياحى دينى متكامل يتضمن زيارة للنقاط الأمنة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وترويج القصص التاريخية المقدسة المحيطة بهذه الاماكن مع تقديم وسائل تحرك أمنة وممتعة للزائرين وأماكن استضافة تناسب الطبيعة البيئية للاماكن المستضيفة وتوفر الراحة والمتعة للسياح .

وأشارت النائبة سها سعيد إلي أن المشروع يتضمن ايضا وضع خطة تسويقية كاملة للمشروع داخليا وخارجيا كافة الجهات المعنية من أجل اختيار اليات وادوات جيدة للاعلان عن المشروع. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل اختيار اليات و ادوات جيدة للاعلان عن المشروع .

بدوره أشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة للسياحة والثقافة، بدراسة رحلة العائلة المقدسه مؤكداً بأن الدراسة لها أبعاد كثيرة منها ديني، وترويجي للسياحة ومن الممكن أن تحقق عوائد كبيرة جداً للاقتصاد الوطني.

وشدد "الدابي" علي أهمية أن تضع وزارة السياحه برامج ترويجيه وحوافز تشجيعيه وبأن تأخذ هذة الرحلة مكانتها الحقيقه كأحد المقاصد السياحية الهامه ، خاصة بعد إقرار وموافقة الفاتيكان علي اعتماد مسار العائلة المقدسة بمصر، وفي نهاية الدراسة اوصت اللجنة باستكمال مناقشة الدراسة الهامة خاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وأنها تستهدف الترويج للسياحة الدينية .