شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة هالاند تحدد سعر خيالي وغير مسبوق لرحيله عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت رافاييلا بيمنتا وكيلة النرويجي إيرلانج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعر اللاعب الحالي من أجل رحيله.

وقالت بيمنتا في تصريحات لشبكة "تيليفوت الفرنسية": "أنا جادة بشأن ما سأقول، إيرلانج هالاند يساوي الآن مليار يورو، أنا متأكدة أن هذه هي قيمة اللاعب".

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن زعمت العديد من التقارير بأنه قد يفكر في خوض تجربة جديدة بعد لعب موسمين رفقة السيتيزينز.

ويعد هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي برصيد 26 هدفا، ومطلوب في عدة أندية أوروبية كبرى أبرزها ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب في إيجاد بديل للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، مستقبلًا

وتحدثت بيمنتا عن مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، فقالت: "من المستحيل تخيل فيراتي في ناد آخر. إنه لا يفكر سوى في باريس سان جيرمان من غير المعقول أن يرحل، إنه يحب النادي".

ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2026، وسط أنباء تفيد بإمكانية رحيله عن ملعب حديقة الأمراء بالموسم الجديد.