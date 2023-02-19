انت الان تتابع خبر شرطة بابل تغلق طريقا رئيسيا شمالي المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طريق الدولي السريع مغلق من منطقة كيش شمالي المحافظة كونه يشهد اعمال اعادة تأهيل، فعلى سائقي المركبات القادمين من بابل وباقي المحافظات صوب العاصمة بغداد التوجه عبر طريق الداخل (القديم)".واضافت انه "اما القادمين من بغداد عبر بابل فعليهم ان يسلكوا الطريق المعاكس من بعد سيطرة النيل".