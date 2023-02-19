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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على ليل

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بغداد - ياسين صفوان - ووقع كيليان مبابي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 11 بمساعدة وأضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 17 بمساعدة فيتينيا.

ونجح بافودي دياكيتي في تقليص النتيجة لليل بهدف في الدقيقة 24.

وعاد اللاعب ذاته وسجل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 58 احتسبها الحكم بعد خطأ من ماركو فيراتي على تياغو ديغالو.

وتقدم ليل بهدف من توقيع جوناثان بامبا في الدقيقة 69.

لكن كيليان مبابي عاد وسجل هدفا في الدقيقة 87.

غير أن ليونيل سجل هدفا في الدقيقة 90+5 من ضربة حرة مباشرة ليفوز باريس سان جيرمان 4/3

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 57 نقطة من 24 مباراة في الصدارة ويتقدم بـ8 نقاط عن مارسيليا الذي لعب مباراة أقل.

في حين يملك ليل 42 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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