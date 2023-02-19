وزير الداخلية يصل المملكة العربية السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تأتي هذه الزيارة الرسمية للتوقيع على بروتوكول للتعاون الأمني بين البلدين ومناقشة استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية في المجالات الأمنية والتدريبية وفي مكافحة المخدرات".وأضافت: "ضم وفد وزارة الداخلية العراقية، كلاً من قائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات ومستشار التدريب بوزارة الداخلية ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ومدير دائرة العلاقات والإعلام، وعدداً من كبار ضباط الوزارة".

وأكد الشمري بحسب البيان أن "الزيارة ستبحث في عدد من الملفات التي تخص العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية العراقية والسعودية، بهدف تطوير التعاون الأمني بين بغداد والرياض".

وأشار الى أنه "سيكون هناك عدد من المباحثات التي تركز على تطوير العلاقات والتنسيق في مختلف المجالات بين البلدين من بينها العمل الاستخباري، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود الدولية، والأدلة الجنائية، والتدريب، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

