انت الان تتابع خبر إصابة مرعبة.. نيمار يجهش بالبكاء بعد اصابته خلال مباراة ليل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني، تعرض نيمار لالتواء شديد في كاحل قدمه اليمنى، أثناء محاولته اللحاق بالكرة قبل أحد مدافعي ليل.

وسقط النجم البرازيلي على الأرض لدقائق، حاول بعدها التحامل على الآلام، إلا أنه لم يقدر على المشي، ليغادر الملعب باكيا بعد تجدد الإصابة التي داهمته كثيرا.



واضطر كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان لاستبدال نيمار، ليشارك مكانه المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي.

وغادر النجم البرازيلي ملعب حديقة الأمراء محمولا على نقالة، وسط تصفيق وهتاف الجماهير له، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم بي إس جي (2-1).