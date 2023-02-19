شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" توصى بإدراج سوق خضار ومبنى خدمات أبو قرقاص فى خطة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة بقرار من محافظ المنيا لاختيار قطعتي أرض مناسبتين لإقامة سوق فاكهة وخضار ومبنى خدمات بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وإصدار قرار تخصيص لقطعتي الأرض بعد اختيارهم، وإدراج مخصصات مالية بالخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام ٢٣/٢٤، لإنشاء سوق الخضار الفاكهة ومبنى الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حسانين توفيق بشأن إنشاء مجمع خدمات وسوق للخضار بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء محمد عقل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا.

وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، للاقتراحين برغبة، المقدمين منه، والسابق مناقشتهما باللجنة، في حضور رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، حيث تم منح مجلس المدينة مهلة شهر للرد علي اللجنة بشأن توفير قطع الأراضي المناسبة.

وأكد النائب حسانين توفيق، أن مركز أبو قرقاص يتبعه عدد كبير من القرى، تعاني مشكلات تتمثل فى عدم وجود مقرات للعديد من المصالح الحكومية أو تواجدها في مناطق غير لائقة ولا تستطيع تلبية مطالب المواطنين.

وقال: لا يوجد هناك مقر لإدارة التربية والتعليم، وكذلك الإدارة الصحية والبريد والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وغيره من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي.

ولفت إلى أن هناك العديد من المناطق الشاغرة في أماكن مناسبة بمدينة أبو قرقاص من الممكن استغلالها كمقر لإنشاء مجمع المصالح، وكذلك سوق الخضار.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عقل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، وجود أكثر من موقع مقترح لإنشاء سوق الخضار والفاكهة ومبنى الخدمات، موجها الشكر للنائب حسانين توفيق علي اقتراحه لحل المشكلة التى تواجه مركز أبو قرقاص، مستعرضا عدد من المناطق المقترح استغلالها بالمركز.

وأوضح عقل، أن إنشاء مبنى للخدمات سيكون بداية لتفعيل نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات للمواطنين.

واقترح أن يتم التنسيق مع النائب حسانين توفيق لدراسة كافة المقترحات المناسبة لإنشاء السوق ومبنى الخدمات.

وعقب النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية الاقتراحين المقدمين من النائب حسانين توفيق، والذى يتماشى مع مشروع حياة كريمة في المحافظة.

وأكد أن عمل مجمع خدمات متكامل للمواطنين يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين في إنهاء مصالحهم، مشيرا إلي أن الدولة بدأت تنتبه لذلك بالفعل، وشدد علي أهمية وجود خطة واضحة للتنفيذ.

وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة بقرار من محافظ المنيا لاختيار قطعتين أرض مناسبتين لإقامة سوق فاكهة وخضار ومبنى خدمات بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وإصدار قرار تخصيص لقطعتي الأرض بعد اختيارهم، وإدراج مخصصات مالية بالخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام ٢٣/٢٤، لإنشاء سوق الخضار الفاكهة ومبنى الخدمات.