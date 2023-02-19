شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش مقترحا للقضاء على الأمية.. ورئيس اللجنة: أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نبيل دعبس لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من اللواء طارق نصير بشأن دور الجامعات المصرية فى القضاء على الأمية من خلال رؤية واستراتيجية متكاملة.

وخلال الاجتماع طالب اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقضاء علي الأمية في مصر، لافتا إلي أن الجامعات لها دور كبير في هذا الإطار، كما طالب بتحفيز الجامعات للقيام بدور عام في هذا الصدد.

وطالب عدد من النواب، بضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للقضاء علي الأمية في مصر، حيث شدد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ علي أن الاقتراح المقدم من اللواء طارق نصير هام للغاية وهو صدر من نائب يشغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وهى قضية أمن قومى بالفعل.

وشدد علي ضرورة أن يكون هناك دور للجامعات للقضاء عاي ظاهرة الأمية في مصر.