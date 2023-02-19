زلزال جديد بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا.. الثالث خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة مدينة ملاطية في تركيا قبل قليل، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

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وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أن الزلزال الجديد الذي هز ملاطية بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن وقوع هزتين أرضيتين بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

جاء ذلك فيما لا يزال المنقذون ينتشلون ناجين من تحت الأنقاض في مناطق هزها الزلزال المدمر في

تركيا يوم 6 فبراير الحالي.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وهز مناطق في تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير عن مقتل أكثر من 46 ألفا حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ارتفاعا كبيرا بعدما تبين أن نحو 345 ألف شقة في تركيا دُمرت ومع اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين.

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