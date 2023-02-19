روسيا تدين القصف الإسرائيلي على دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت روسيا بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الضربة الجوية الإسرائيلية على مدينة دمشق السورية ومحيطها ، واعتبرته انتهاك صارخ للقانون الدولي.

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ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وذكر شهود ومسؤولون أن ضربة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق يقع قرب مجمع أمني كبير على مقربة من منشآت إيرانية مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الغارة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم مدنيون ضمنهم سيدتان، موضحا أن المنطقة المستهدفة تضم معهداً ثقافياً إيرانياً، من دون أن يتمكن

من تحديد الجهة التي استهدفها القصف.

ويأتي العدوان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه كما يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم (داعش) الإرهابي وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم الإسرائيلية ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها، قائلة إنها تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات.

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