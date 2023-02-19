ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن وظائف شاغرة (للرجال والنساء) بنظام التعاقد عبر (جدارات)، وتخصصات مناسبة لشغل الوظائف المعلنة المدرجة في سلم رواتب الموظفين العام (إداري، فني، هندسي، قانوني) من خلال التعاقد، حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم.

تدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخريجين والخريجات ​​الحاصلين على درجات علمية وتخصصات مناسبة لشغل (68) من الوظائف المعلنة المدرجة في سلم الرواتب (رجال/ نساء) للموظفين الإداريين العموميين من خلال التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال (منصة المحفظة).

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، والتأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الصناعة السعودية لعام 1444

- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

شروط القبول في وظائف وزارة الصناعة

خريجو وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).

- خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).

- خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).4- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم التربوية.

- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على د رجاتهم العلمية من خارج المملكة.

- تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة شهادات وبيانات المرشحين والمرشحات عند إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة.

- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وظائف إدارية.

2- وظائف لغات وترجمة.

3- وظائف تقنية.

4- وظائف هندسية.

5- وظائف قانونية.

المراتب:

– المرتبة السادسة.

– المرتبة السابعة.

– المرتبة الثامنة.